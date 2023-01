Verkleinerung des Bundestags Gemischte Reaktionen auf geplante Wahlrechtsreform

Thorsten Faas dagegen glaubt nicht, dass die Reformidee gegen das Grundgesetz verstößt. Er lehrt Politikwissenschaft an der Technischen Universität Berlin: "Was die CSU hart trifft, ist, dass Kandidaten, die im Wahlkreis die Besten sind, nicht mehr automatisch in den Bundestag einziehen. Wenn sie so wollen, sind die die Verlierer der Reform. Aber nicht die CSU insgesamt. Deren Einfluss, deren Anteil im deutschen Bundestag bleibt völlig unverändert." Die CSU könne so – wie alle anderen Parteien auch – weniger Abgeordnete entsenden, erklärt Faas.