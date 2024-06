Wenn im Tagebau kein Grundwasser mehr abgepumpt wird, fängt der Grundwasserspiegel natürlicherweise wieder an zu steigen. Das bedeutet dem Hydrologen Borchardt zufolge, dass die vorhandenen Restseen aufgefüllt werden. Damit entstünden zum einen Oberflächengewässer und zum anderen näherten sich die künstlich gefüllten Flüsse wieder mehr dem natürlichen Zustand an. Das Problem: Über die gefüllten Seen verdunstet mehr Wasser – und zwar in diesem Fall Grundwasser –, was vor dem Bergbau nicht passierte. Damit stelle sich der Wasserhaushalt in Zukunft anders dar.