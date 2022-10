West-Balkan-Route Faeser will irreguläre Migration beschränken

Die Solidarität in der EU und Deutschland ist groß. Nach Polen hat die Bundesregierung bisher das zweitgrößte Kontingent von Geflüchteten aufgenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer müssen dank einer EU-Richtlinie, die temporären Schutz gewährleistet, keine Asylanträge stellen. Somit können sie, insofern vorhanden, direkt Wohnungen beziehen und ihre Kinder in Kitas und Schulen betreuen lassen.

Zusätzlich steigt jetzt auch die Zahl Geflüchteter aus anderen Herkunftsstaaten wieder stärker an. Bis Ende September stellten 135.000 Geflüchtete aus diesen Staaten Asylanträge in der Bundesrepublik. Die meisten von ihnen kommen aus Nord-Afrika, und dem Nahen Osten. Für Engler gibt es einen klaren Zusammenhang mit dem Ende der Pandemie. Über zwei Jahre lang, sei an den Grenzen kaum ein Durchkommen gewesen. Jetzt würden viele Geflüchtete über die Westbalkan-Route ihr Glück versuchen. Manche von ihnen kämen aus Tunesien, Marokko, um in der EU eine Arbeit zu finden, andere flüchteten aus Afghanistan oder Syrien und erreichten den Balkan über die Türkei. Das seien jedoch nur wenige, da die Grenzkontrollen sowohl in der Türkei als auch in Staaten wie Griechenland oder Kroatien sehr repressiv und teilweise gewalttätig seien, sagt Engler.