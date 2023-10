Wohnungsmarktforscher Harald Simons sieht das Konzept Wohnungstausch in Deutschland bislang gescheitert. Bildrechte: MDR/Umschau

Der Studie zufolge steht der politische wie auch finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Wirkungen auf dem Wohnungsmarkt. So wurde zum Beispiel in Frankfurt am Main der Wohnungstausch zwar mit bis zu 7.500 Euro gefördert, so Simons. Tauschfälle gab es aber nur vier. In München seien es sechs gewesen. Die Stadt Potsdam hat sogar eine ähnliche Methode wie damals in der DDR praktiziert, aber es gab aufgrund dessen keinen einzigen Wohnungstausch. "In Potsdam hat man insgesamt 700 Gespräche mit älteren Herrschaften in großen Wohnungen geführt und denen versucht, das schmackhaft zu machen. Das war eine direkte Ansprache und das Ergebnis war genau null", so Simons.