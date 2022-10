Der Schlüssel liegt für Caren Lay vor allem darin, Bestandsgebäude stärker in den Fokus zu rücken. "Was wir tatsächlich brauchen, das sind Umbauprogramme beispielsweise von Büroräumen in Wohnungen. Wir brauchen eine behutsame und sozialabgefederte Sanierung beispielsweise von Nachkriegsbauten", betont Lay. Also dort, wo auch Menschen mit wenig Einkommen wohnen. "Wo man aber Energie einsparen könnte, also wenn man dort mit öffentlicher Förderung ran gehen würde. Dann könnte man sehr schnell und sehr effektiv CO2 einsparen."