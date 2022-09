Bundesregierung verfehlt Ziele für Wohnungsbau deutlich

Es war einmal eine Ampel-Koalition, die wollte pro Jahr 400.000 Wohnungen bauen. Allerdings geht dieser Wunsch wie im Märchen nicht in Erfüllung. 2021 waren es nur 293.000. In diesem Jahr könnte das Ziel noch deutlicher verfehlt werden.

Durch die steigenden Bauzinsen und Preise für Baumaterial werden viele Projekte gestoppt oder langsamer fertiggestellt. Und das bei einem steigenden Bedarf. Immerhin gab es in diesem Jahr bereits einen Bevölkerungszuwachs von über 900.000 Menschen, vorranging durch Flüchtlinge aus der Ukraine. Das verschärft vor allem in Großstädten den Kampf um billigen Wohnraum. In Berlin zählt man meist mehrere hundert Bewerber auf eine Sozial- oder billige Wohnung.