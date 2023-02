Analyse In welche Zukunft steuert die AfD?

"Wir werden sie jagen" – unter diesem Motto zog der damalige AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland 2017 in den deutschen Bundestag ein. Doch Themen besetzen, rechtsextremen Duktus salonfähig machen, all das reicht der aktuellen Parteispitze nicht mehr aus. Zum Geburtstagsfest setzt Parteichef Chrupalla einen neuen Kurs: "Wir sind bereit für mehr." Mehr bedeutet für die AfD vor allem eines: sie will mitregieren. 2024 wird in Brandenburg, Thüringen und Sachsen gewählt. Mindestens in einem der Bundesländer will die AfD eine Regierungskoalition schmieden. Doch kann das auch funktionieren?

Für Höhne sprechen mehrere Befunde gegen eine baldige Landesregierung mit AfD-Beteiligung. So gebe es derzeit keine Anzeichen dafür, dass sich die Einstellung eines CDU-Landesverbandes so stark ändern würde, dass eine Koalition mit der AfD in Betracht käme. Viel wahrscheinlicher, so Höhne, sei ein sogenannter Lagerfeuer-Wahlkampf um die amtierenden Ministerpräsidenten. Ramelow in Thüringen, Kretschmer in Sachsen und Haseloff in Sachsen-Anhalt hätten bei den vergangenen Wahlen mit einer klaren Linie gegen die AfD auch Stimmen in anderen politischen Lagern gesammelt. Viele die eine AfD-Regierungsbeteiligung verhindern wollten, hätten das Kreuz bei der Ministerpräsidentenpartei gemacht.