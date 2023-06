Was steckt hinter LEADER und all den Fördergeldern? - Das Programm ist ein EU-Programm zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Die Abkürzung steht für: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale.

- Für den Förderzeitraum 2023 bis 2027 steht den 30 LEADER-Gebieten Sachsens ein Gesamtbudget von ca. 241 Millionen Euro zur Verfügung.

- Umgesetzt werden die Projekte wie seit 2014 in Sachsen üblich: Die LEADER-Gebiete starten thematische Aufrufe, auf die sich Bürger, Firmen, Vereine und Gemeinden mit ihren Vorhaben um Fördergeld bewerben können.

- LEADER-Aktionsgruppen (LAG) wählen die Vorhaben selbst aus, die den regionalen Zielen aus ihren Entwicklungsstrategien am meisten nützen. Für so bestätigte Projekte kann eine Förderung beantragt werden. Die Landkreise bewilligen die Gelder.



- In der letzten Förderperiode von 2014 bis 2020 und mit Verlängerung bis 2022 wurden 7.500 Anträge bewilligt. Laut Landesregierung sind 5.000 davon abgeschlossen worden. Dabei seien rund 600 Arbeitsplätze neu entstanden und 3.300 weitere Jobs gesichert worden.