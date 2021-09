Osten: AfD und SPD vor CDU, Linke schrumpft

In den ostdeutschen Bundesländern zeigt sich ein anderes Bild als im Rest der Bundesrepublik. Die AfD gewinnt in Sachsen erneut und auch in Thüringen die Bundestagswahl mit den jeweils meisten Zweitstimmen. Während die SPD in Sachsen-Anhalt knapp vor der AfD landet und die Union in Sachsen und Thüringen auf den dritten Platz verweist, ist die CDU mit Rekordverlusten konfrontiert. Oppelland sieht im Osten relativ schwache Parteibindungen:

Eine dramatische Wechselwahl: Die mitteldeutschen Wähler sind sehr unbefangen, wenn es darum geht ihre Parteipräferenzen zu wechseln und auch eine Partei zu wählen, die eigentlich schon abgeschrieben war. Torsten Oppelland

Die Hochburgen der Linken sind nahezu pulverisiert – ohne die gewonnenen Direktmandate hätte die Linke es nicht mal in den Bundestag geschafft. Die FDP kann sich im Osten halten, die Grünen gewinnen dazu, aber längst nicht so stark wie im Bund.

Forscher: AfD-Erfolg belegt rechtsextreme Einstellungen

Die AfD wird in Thüringen und Sachsen stärkste Kraft, und kann darüber hinaus mit Abstand die meisten Direktmandate gewinnen. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg verliert die Partei zwar leicht an Stimmen, kann jedoch ihre starken Ergebnisse verstetigen. In allen vier Bundesländern werden die Landesverbände der AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft.

Während 2017 viele Wahlbeobachter die starken Ergebnisse der AfD in den mitteldeutschen Bundesländern als Protestwahl bewerteten, könne das in diesem Jahr nicht mehr gelten, so Rechtsextremismusforscher Oliver Decker vom Else-Frenkel-Brunswik-Institut für Demokratieforschung:

Es zeigt sich, dass im Osten eine große Zahl von Menschen gibt, die in der AfD ihre politische Heimat findet. Die Interessen dieser Menschen sind offensichtlich antidemokratisch, rechtsextrem und völkisch. Oliver Decker | Rechtsextremismusforscher

Politikwissenschaftler sieht AfD nicht als neue Volkspartei im Osten

Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer, spricht bei den AfD-Anhängern gar von einem "gefestigt, hermetisch abgeriegelten Milieu, das sich weiter abgrenze".

Diese Einstellungen in der ostdeutschen Bevölkerung seien nicht neu, fänden nur in der AfD ein politisches Ventil, erklärt Decker. Gerade bei jungen Wählern, die unter anderem in Sachsen besonders häufig die AfD wählten, sei dies eine "beunruhigende Entwicklung". Zum Vergleich: im Bundesdurchschnitt landet die AfD bei Erstwählern auf dem letzten Platz.

Eine neue Volkspartei des Ostens kann Decker in der AfD trotzdem nicht erkennen.

Volksparteien integrieren verschiedene Bevölkerungsgruppen. Das tut die AfD nicht, sie wird für antidemokratische Inhalte gewählt, vertritt aber nur Menschen mit diesem Weltbild. Oliver Decker | Rechtsextremismusforscher

Diese Themen ziehen im Osten

Warum wählt der Osten so anders als der Bundesdurchschnitt? Es dürfte vor allem am noch immer weitverbreiteten Gefühl einer Ungleichheit liegen. 30 Jahre nach der Wende verdienen Menschen mit mittlerem Einkommen im Osten immer noch ein Viertel weniger als Westdeutsche, die Renten sind geringer, die Arbeitslosigkeit größer. Das zeigt sich auch in der Selbstwahrnehmung der Ostdeutschen:

Mehr als die Hälfte der Ostdeutschen ist der Ansicht, dass es in Deutschland "eher ungerecht zugeht". 82 Prozent stimmen der Aussage zu, der Reichtum sei ungerecht verteilt. Die soziale Frage ins Zentrum des Wahlkampfes zu stellen, sei eines der Wahlthemen im Osten und auch einer der Hauptgründe für die Stimmengewinne der SPD, erklärt Oppelland.