Ergebnisse, Reaktionen, Koalitionsoptionen

Auf mdr.de und in der MDR AKTUELL App können Nutzerinnen und Nutzer die crossmedialen Wahlsendungen des MDR im Livestream verfolgen. In der MDR AKTUELL App wird die Live-Berichterstattung ein Themenschwerpunkt sein. Über den Tag werden in der MDR AKTUELL App einzelne Stories zu Wahlbeginn, Wahlbeteiligung und andere nachrichtlich relevante Inhalte zur Wahl erstellt. Die Nutzerinnen und Nutzer finden hier alle Informationen zum (vorläufigen) Wahlergebnis, zu landes- und bundespolitischen Reaktionen, Koalitionsoptionen nach der Wahl und interessanten Nachrichten aus den Wahlkreisen – alles übersichtlich zusammengefasst.

Am Wahlabend berichtet zum Beispiel MDR AKTUELL live ab 17:50 Uhr in einem "MDR extra" über die Wahlergebnisse. Die Redaktion blickt dabei aus der Perspektive Mitteldeutschlands auf die Hochrechnungen und analysiert: Wie haben die Menschen hier gewählt, was waren die wahlentscheidenden Themen?

Im Wahlstudio von MDR AKTUELL werden ab 17:50 Uhr die Ergebnisse mit Expertinnen und Experten eingeordnet und diskutiert. Außerdem berichten die Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem MDR-Hauptstadtstudio vom Wahlabend in Berlin. Ab 21:45 Uhr wird es dann in einem weiteren "MDR extra" live um die ersten Ergebnisse aus den drei mitteldeutschen Ländern gehen. Alle Sendungen können auch als Livestream online und im neuen Livebereich der MDR AKTUELL App verfolgt werden – live oder zeitversetzt.

Informationen für Kurzentschlossene