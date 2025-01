Mehr Arbeitslose im Dezember Konjunkturflaute und Winterbeginn bremsen Jobmarkt

03. Januar 2025, 11:33 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember um 170.000 gestiegen. Der Bundesagentur für Arbeit zufolge waren deutschlandweit über 2,8 Millionen Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei sechs Prozent. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stieg die Arbeitslosenzahl. Als Grund nannte die Agentur unter anderem Kündigungen in Außenberufen wie dem Bau oder der Landwirtschaft.