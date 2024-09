Baubranche Kritik an neuer Gefahrstoffverordnung wegen Asbest-Prüfung

Und daraus kann sich später eine Asbestose entwickeln und sogar Lungenkrebs. Das Baumaterial wurde, bis es 1993 verboten wurde, häufig genutzt – insbesondere in der DDR, sagt Caruso. Bei den klassischen Wellasbestplatten sei es noch leicht zu erkennen, aber das gelte eben nicht immer. "Asbest wurde in vielen Baustoffen eingesetzt – unter anderem in Putzen, in Fliesenkleber, in Fenster-Kitten. Das Ganze kann man nicht sehen, man kann nicht feststellen, ist dort jetzt Asbest enthalten oder nicht", mahnt Caruso. Man müsse dann quasi als Bauträger ein Ingenieurbüro beauftragen, das auf die Erkundung von Schadstoffen spezialisiert sei. Die Fachleute nehmen dann Proben und geben diese ins Labor.