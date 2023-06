Gleichzeitig findet seit längerem eine Verschiebung hin zur schulischen Ausbildung statt – also zur Ausbildung, die nicht in Betrieben stattfindet. Vor allem Gesundheits- und Erziehungsberufe werden so ausgebildet. Es ist gesellschaftlich notwendig, die wachsende Zahl an schulischen Ausbildungsplätzen zu besetzen. Demzufolge werden mehr Jugendliche für diese Ausbildungsform gewonnen – und fehlen im Handwerk.

Dass bestimmte Berufsgruppen aussterben, ist ein schleichender Prozess. Wir sehen, dass viele kleine Handwerksbetriebe ihr Geschäft aufgeben. Das liegt nicht nur am Azubi-Mangel, sondern am Fachkräftemangel allgemein. In anderen Bereichen bieten Betriebe einen höheren Lohn, unter Umständen sind die Arbeitszeiten und -bedingungen attraktiver. In der Marktwirtschaft würde das dazu führen, dass die Preise für die betreffenden Waren und Dienstleistungen erhöht werden müssten. Kundinnen und Kunden sind nicht immer bereit, den höheren Preis zu zahlen. Das kann in der Tat dazu führen, dass die eine oder andere Tätigkeit in Zukunft nicht mehr existieren wird. Das geht aber nicht zu Lasten der Arbeitsplätze, weil die jungen Menschen hervorragende Chancen haben, in anderen Bereichen tätig zu sein.