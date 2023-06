In Sachsen sieht es für die Betriebe gar nicht so schlecht aus: Im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kommen auf 100 Stellen sogar 132 potenzielle Azubis.

In Thüringen ist die Lage dagegen eine ganz andere. Im Eichsfeld kommen auf 100 Stellen nur 34 Bewerberinnen und Bewerber. Nordthüringen hat daher im letzten Jahr den "Tag in der Praxis" eingeführt. Jugendliche gehen für ein Viertel Jahr einen Tag pro Woche in einen Betrieb und wechseln diesen dann. Sie erhalten Einblicke in die Arbeit von vier Betrieben, was ihnen bei der Berufsorientierung helfen soll. Laut der Agentur für Arbeit Thüringen Nord beteiligten sich immer mehr Unternehmen an dem Projekt. Andere Kreise hätten Interesse angemeldet.