Ist der Fachkräftemangel ein Märchen?

Durch den demografischen Wandel geraten Unternehmen unter Druck: Die sogenannten Babyboomer gehen nach und nach in Rente und die geburtenschwächeren Jahrgänge, die nachkommen, können den Mangel nicht ausgleichen. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung werden bis 2035 rund sieben Millionen Fachkräfte fehlen. Doch es gibt auch Experten, die sagen, das hier kein Fachkräftemangel zu beklagen ist – die Unternehmen müssten sich eben nur mehr strecken, um passende Arbeitnehmer von sich zu überzeugen.

Simon Jäger leitet das Institut zur Zukunft der Arbeit und sieht in der "stillen Reserve" ein großes Potenzial. Das sind Menschen, die nicht in den Arbeitsmarkt hineinkommen oder nicht voll arbeiten, weil es dafür nicht die passenden Bedingungen gibt. Um dieses Potenzial zu aktiveren, müssten die Arbeitsbedingungen attraktiver sein und mehr Anreize gesetzt werden. "Die Arbeitskräfte sind nicht weg, die sind nur woanders", spitzt Jäger zu.

Auch für Martin Gaedt liegt die Verantwortung für Personalnot auf der Seite der Arbeitgeber. In seinen Büchern beschäftigt er sich mit neuen Arbeitszeitmodellen, etwa der Vier-Tage-Woche und dem, wie er es beschreibt, "Mythos Fachkräftemangel". Gaedt schätzt die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt so ein: "Es gibt die Unternehmen, die jammern und die unattraktiv sind und die, die viele Fachkräfte gewinnen."



Doch dass sich der Personalmangel durch die Vier-Tage-Woche und bessere Bezahlung flächendeckend beheben lässt, daran lassen allein schon die Zahlen zweifeln. So wurde vom Institut der deutschen Wirtschaft etwa die "Fachkräftelücke" berechnet. Die Kennziffer beschreibt, wie viele offene Stellen es gibt, für die kein entsprechend ausgebildetes Personal zur Verfügung steht. Im vergangenen Jahr waren das 630.000 Stellen, die nicht besetzt hätten werden können.