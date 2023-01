Die Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag bis 2030 den Anteil der Schiene am Gesamtgüterverkehr sogar noch steigern - auf 25 Prozent. Ein ambitioniertes Ziel angesichts diverser derzeitiger Probleme.

Eines davon: Das Kuppeln der Güterwaggons läuft noch fast genauso ab wie zu Anfangszeiten der Eisenbahn - per Hand. Das gehört zur täglichen Arbeit von Ronny Brömme. Am Rangierbahnhof in Halle in Sachsen-Anhalt stellt der DB Cargo-Mitarbeiter täglich Güterzüge aus einzelnen Waggons zusammen, und jedes einzelne Mal muss der Mann im leuchtend orangen Anzug: "Luftabsperrhähne schließen, Luftschläuche trennen, Kupplung langziehen", wie er MDR exakt erklärt. Dabei dreht er eine Eisenstange mehrere Runden und kann anschließend den schweren Bügel herausziehen und mit einem metallischen "Klonk" einhängen. "Luftschlauch in die vorgesehene Halterung einhängen und jetzt haben wir den Wagen entkuppelt."