Der Black Friday ist in Deutschland etabliert, das bestätigt auch Erik Maier, Professor für Marketing und Handel an der Handelshochschule Leipzig. Es sei eben nicht mehr nur das amerikanische Unternehmen Amazon, sondern auch im Lebensmitteleinzelhandel werde mittlerweile mit Black Friday geworben, sagt Maier MDR AKTUELL: "Dementsprechend glaube ich, ist es schon sehr merklich für die Konsumenten. Und gleichzeitig reagieren sie vielleicht gar nicht mehr so stark, weil sie eben so viele Angebote aus allen möglichen Ecken bekommen."