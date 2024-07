Auf den ers ten Blick ist die Sache ganz einfach. Gewerkschaften verhandeln Tarifverträge für ihre Mitglieder. Formal gelten die Vereinbarungen deshalb tatsächlich nur für sie. Trotzdem bekommen in tarifgebundenen Unternehmen in der Regel alle Beschäftigten die ausgehandelten Leistungen.

Das entschieden die Arbeitgeber aber in eigener Verantwortung, sagt der Arbeitsrechtler Olaf Deinert. Und daran habe der Arbeitgeber auch ein ureigenes Interesse. Denn: "Wenn er das nicht macht und nur den Organisierten die Ergebnisse des Tarifvertrages gewährt, dann kann er sich ja ausrechnen, dass die Nicht-Organisierten, wenn sie weniger bekommen, in die Gewerkschaft eintreten, um dann das Mehr zu bekommen." Daher gewähre der Arbeitgeber auch den Nicht-Organisierten dieses Mehr, um nicht noch einen Anreiz zu setzen, dass auch sie noch in die Gewerkschaft eintreten, so Deinert.