Dass China den landeseigenen E-Auto-Herstellern durch unfaire Subventionen so große Vorteile verschafft, dass der Markt in Europa darunter leidet – das sehen deutsche Automobil-Experten nicht. Entsprechend verwundert haben viele auf die Anti-Subventionsuntersuchung reagiert: "Ich verstehe einfach die Aufregung der EU-Kommission in der Hinsicht nicht", sagt der auf Chinas Automarkt spezialisierte Analyst Jochen Siebert.