Die Energiekonzerne Eon und Uniper wollen ab 2025 in großem Stil klimaneutral hergestellten Wasserstoff aus Kanada nach Deutschland importieren. Entsprechende Absichtserklärungen unterzeichneten die Unternehmen mit dem kanadischen Projektentwickler Everwind.

Der Wasserstoff soll in der Chemikalie Ammoniak gebunden und so nach Deutschland geliefert werden. Ammoniak lässt sich leichter transportieren als reiner Wasserstoff. Den Angaben zufolge streben die Unternehmen jeweils einen Abnahmevertrag über bis zu 500.000 Tonnen grünen Ammonika pro Jahr an. Über die finanzielle Größenordnung der angestrebten Verträge wurde zunächst nichts bekannt.