Ernährung Warum auch Bill Gates mit veggie Geld macht

Was haben Microsoft Gründer Bill Gates, Amazon CEO Jeff Bezos undder ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Al Gore gemeinsam? Die Antwort darauf lautet natürlich sehr viel Geld. Sie alle investieren aber auch in die Trendwende zur tierfreien Ernährung. 2021 steckten sie zusammen mit anderen Unternehmern 158 Millionen in "Nature’s Fynd", ein Unternehmen, das Fleischersatz aus Pilzen mit Hilfe eines Bioreaktors entwickelt. Auch an Marken wie "Beyond Meat", die wir schon in Deutschland kennen, ist der Microsoft-Gründer beteiligt.