Auch die erwartbar steigenden Heizkosten landen nicht immer eins zu eins auf den Rechnungen der Verbraucher. Mieter etwa bekommen seit vergangenem Jahr einen Teil ihrer Kosten vom Vermieter erstattet, je nach Sanierungszustand des Gebäudes. Christian Handwerk von der Verbraucherzentrale NRW sagt, in einem gut sanierten Gebäude sei der Anteil des Mieters relativ hoch, weil der Vermieter durch ein gutes Gebäude schon optimale Voraussetzungen geschaffen habe, um effizient heizen zu können. "Ist es ein schlechtes Gebäude, so hat der Mieter weniger Chancen, Heizkosten und CO2 zu sparen. Und deswegen ist die Verantwortung des Vermieters in dem Fall natürlich höher."