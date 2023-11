Endlich Beweise? Die Masche von Julie, Kleeblatt, FSK & Co.

Im Raum Chemnitz laufen die Fäden zusammen. Die vielen regionalen Telefonnummern in den Anzeigen sind genauso Teil des Systems wie die Erfurter Adresse, die hinter Eckards Anzeige steht. Der Briefkasten in der Marktstraße gehört einem von vielen oft ahnungslosen Unterstützern, die auf eine "Mini-Mini-Job-Anzeige" reagiert haben und für 30 Euro im Monat ein Zusatzschildchen an ihren Briefkasten kleben. Sie wohnen unter anderem in Königsee, Schleiz, Leinefelde-Worbis, Eisenach, Saalfeld, Trockenborn-Wolfersdorf, Mellingen, Gera, Gotha, Suhl, Waltershausen, Mühlhausen oder Bernterode. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch in anderen Bundesländern gibt es solche Briefkästen. FSK oder Freundschaftskreis steht dann da, irgendwas mit Julie GmbH, ANNA GmbH, Freizeitservice-kund-k-GmbH und so weiter. Hinter diesen Firmen steckt ein überschaubar kleiner Kreis handelnder Personen - und das Vorgehen hat Methode. Das haben die jahrelangen Recherchen des MDR-Rechercheteams schon immer vermuten lassen. Doch nun war ein Reporter der MDR Fernsehreihe "Voss&Team" mittendrin. Die Dokumentation finden Sie in der ARD Mediathek.

"Das ist alles eins"

Der Reporter, Mr. Undercover, hat sich als Außendienstmitarbeiter bei der Vermittlungs- und Beratungsgesellschaft Julie mbH beworben. In Kabelsketal bei Halle sollte er sich in den Räumlichkeiten der Hobby- und Freizeitbörse aktiv GmbH vorstellen. Seine Ansprechpartnerin: "Frau K." Von ihr wird er geschult, wie er die Verträge der Julie Freizeitglück GmbH an den Mann oder die Frau bringen soll. Am Ende wird er zu Leuten geschickt, die sich auf Anzeigen der Freundschaftskreis GmbH gemeldet hatten. Zur verwirrenden Vielzahl der verschiedenen Firmen bemerkt Frau K. lapidar: "Das ist alles eins." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tatsächlich sind das nur vier der über 20 GmbHs, die mit wechselnden Namen, Firmensitzen, Gesellschaftern und Geschäftsführern seit mehr als 20 Jahren gegründet, umfirmiert oder gelöscht werden. Die Maschen gleichen sich ohnehin. Wer sich auf eine Annonce meldet, bekommt zeitnah einen Hausbesuch und einen Vertrag, aus dem es bisher kaum ein Entrinnen gab.

Obwohl der Vertreter mündlich die große Liebe versprochen hatte - mit Vermittlung bis zum Erfolg -, stehen im Vertrag schriftlich oft nur magere acht "Freizeitkontakte" für 3.600 Euro. Mitunter ist es noch teurer, nämlich besonders dann, wenn man in die Club-Falle geraten ist mit einem Vertrag, der sich jährlich verlängert, sofern er nicht fristgemäß gekündigt wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch leider scheinen die Clubs vom Pech verfolgt: Immer wieder kommen die Kündigungsschreiben nicht an, beklagen Betroffene. Und auch die Verbraucherzentrale kennt derartige Beschwerden. Dass in dem Vertrag aus "Liebe" nur noch "Freizeit" geworden ist, hat den simplen rechtlichen Hintergrund, dass die Betroffenen bei "Zielrichtung Ehe" entspannt die Zahlung verweigern könnten. "Durch das Versprechen eines Lohnes (…) für die Vermittlung einer Ehe wird eine Verbindlichkeit nicht begründet." So steht es im Paragrafen 656 BGB.

Das bedeutet: Forderungen, die ein Partnervermittlungsinstitut geltend machen will, sind nicht einklagbar Ralf Reichertz Jurist der Verbraucherzentrale Thüringen

Wer Freizeitkontakte vermittelt, darf hingegen die Gerichte bemühen. Und das passiert auch regelmäßig. Die Urteile nebst Aktenzeichen werden den Zahlungsunwilligen in freundlichen Schreiben nachdrücklich zur Kenntnis gegeben.

Erst lesen, dann unterschreiben!