Welche Auswirkungen hat es auf Innenstädte, wenn große Kaufhäuser schließen müssen? Kommen dadurch weniger Menschen in die Innenstadt, was zwangsläufig auch Folgen für weitere Händler und Gastronomen hätte? Um einen Überblick darüber zu bekommen, wie viele Passanten sich wann im Zentrum aufhalten, hängen mittlerweile in immer mehr Innenstädten kleine graue Kästen. Diese können mittels Lasertechnik 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr die Personenanzahl erfassen. Warum die Daten so wichtig sind, erklärt der Leipziger Citymanager Robin Spanke: "Die Zählpunkte sind sehr interessant, weil man echte Daten sieht. Wie viele Leute sind wirklich in der Stadt gewesen? Gleichzeitig kann man Auswertungen machen: Wann kommen die Leute? Sind sie unter der Woche da? Am Wochenende?"

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch im Umfeld von ehemaligen Kaufhäusern können die sogenannten Passantenfrequenzen gemessen werden. In Leipzig erfolgt das beispielsweise in der Petersstraße. Dort schloss vor fünf Jahren das Kaufhaus Karstadt. Während 2019, als Karstadt noch geöffnet war, noch 11,7 Millionen Passanten in der Petersstraße unterwegs waren, ging die Zahl in den beiden Folgejahren durch Corona steil bergab. "Die Auswirkungsjahre waren mehr coronageprägt und da ist der Vergleich zu den Zahlen, die wir jetzt haben, sehr schwierig. Von daher ist die Aussage: 'Karstadt ist weg, die Frequenz ist eingebrochen' zwar nicht der Fall, aber trotzdem gibt es erstmal einen negativen Impact, wenn so eine große Immobilie schließt", erläutert er. Doch 2022 erholten sich die Zahlen wieder. 10,4 Millionen Menschen waren wieder in der Petersstraße unterwegs. 2023 dann schon 11,2 Millionen. Insgesamt hat sich die Zahl der Passanten nahezu erholt.