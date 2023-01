Mildes Winterwetter Gas im Großhandel günstiger als vor Ukraine-Krieg

In Europa ist der Gaspreis im Großhandel massiv gesunken – und sogar günstiger als vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit Anfang Dezember hat sich der Preis am Markt halbiert. Das liegt am milden Winter, aber auch am hohen Anteil erneuerbarer Energien.