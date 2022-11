Die Teag, sagt Sprecher Schreiber, rechne die Preise immer neu. "Sobald es eine Preissenkung in irgendeiner Form gibt, geben wir diese sofort an unsere Endkunden weiter." Das gehe aber in beide Richtungen, dasselbe gilt also auch für Preissteigerungen. "Der Gaspreis schwankt sehr stark. Deshalb haben wir eine Mischkalkulation", erklärt Schreiber. "Dieser Mischpreis ist stabiler, als wenn wir jeden Tag auf die Börsenpreise schauen würden." Bestandskunden profitierten davon. Bei Neukunden allerdings liege der Gaspreis sehr viel höher, weil die Einkaufspreise nun viel höher seien. "Wir haben im Gegensatz zu den Erzeugern nicht das Problem, dass wir Übergewinne haben. Wir sind in der Nahrungskette vor den Endkunden die Vorletzten."