Für die rund 3,5 Millionen Menschen, die in Sachsen und Thüringen bei der AOK Plus versichert sind, gab es zum Jahresende bereits die Information, dass die Beiträge steigen. Ab Januar liegt der Zusatzbeitrag dann statt bei 1,2 bei 1,5 Prozent. Bislang gilt die Krankenkasse als eine recht günstige Versicherung. Hat sich die AOK Plus in den letzten Jahren verkalkuliert?



Nein, sagt Vorstandsvorsitzender Rainer Striebel: "Wir haben sehr solide kalkuliert. Durch diese politischen Eingriffe aus Berlin, die eine Umverteilung von Beitragsgeldern organisiert, führt es dazu, dass tendenziell Krankenkassen, die viele Menschen im ländlichen Raum versichern, weniger Geld zur Verfügung haben und andere Krankenkassen, die insbesondere auch ihre Kunden in Ballungsräumen haben, mehr Geld zur Verfügung bekommen. Das lässt sich jetzt auch ganz gut an den Beitragssatzentwicklungen in 2023 ablesen."