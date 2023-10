Sind Forscher zu einer Gründung bereit, kommt die nächste Hürde: Gerade im Technologiebereich dauert es Jahre, bis eine Firma Gewinn macht. Bis dahin benötige sie aus anderen Quellen Geld, sagt Reint Gropp: "Es ist so, dass solche Unternehmen sehr risikoreich sind. Das heißt, es ist nicht was für das Portfolio der Oma, sondern da braucht man große institutionelle Investoren. Das sind in anderen Ländern, gerade in den USA, Hochschulstiftungen oder Rentenfonds, die das disproportional machen." In Deutschland gebe es solche Institutionen in der Form nicht, erklärt Gropp.