Ob im Thüringer Wald oder im Harz, ob an Nord- oder Ostsee – in immer mehr Hotels werde den Gästen mittlerweile nicht nur der Zimmerpreis in Rechnung gestellt, bestätigt Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbands Deutschland: "In der Tat gibt es in Deutschland einige Hotels, die versuchen, die hohen Energiekostensteigerungen, unter denen sie leiden, in Form von Energiekostenzuschlägen an die Gäste weiterzugeben."