Bei der IG Metall will man das so nicht stehen lassen. Steffen Reißig ist in der Region Leipzig für die Branche zuständig. Die Absatzzahlen seien tatsächlich niedriger, meint Reißig. "Aber wir haben enorme Margen bei den verkauften Autos. Und die Werkstätten sind voll. Also das Kfz-Handwerk hat im letzten Jahr und auch im ersten Quartal dieses Jahres so viel wie noch nie verdient in der Vergangenheit." Es sei jetzt an der Zeit, dass da auch was bei den Beschäftigten ankomme.