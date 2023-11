Der Stoff, auf den Markus Otto so große Hoffnungen setzt, hat drei Buchstaben: SAF. Die Abkürzung steht für Sustainable Aviation Fuel, Nachhaltiges Flugbenzin. Und Otto, Manager der Frachtflugtochter von DHL in Leipzig, will möglichst schnell seine Flieger damit betanken.

Bis 2050 soll die Flotte klimaneutral werden. Bis 2030 will Otto den CO2-Ausstoß auf jährlich 29 Millionen Tonnen senken, als ersten Schritt: "Das heißt also, wir müssen in der Lage sein, knapp zehn Prozent Einsparungen gegenüber dem jetzigen Zustand zu erwirken", sagt Otto. "Und dafür werden wir auch bis 2030 sieben Milliarden Euro an Investitionen in die Hand nehmen, um das zu bewirken. Denn Sie können sich vorstellen, wenn es heute noch nicht verfügbar ist, dann braucht es Anschub, es braucht Finanzierungsmöglichkeiten."