Steffen Amme: Die stehen schon eine ganze Weile da. Zur Einordnung: Wir sind das Mittelzentrum mit der höchsten Dichte an Windkraftanlagen in Sachsen-Anhalt. Und das resultiert daraus, dass um die Stadt Aschersleben herum drei Planungsregionen angrenzen. Jede Planungsregion hat natürlich erstmal schön an der Peripherie gebaut. Daraus resultierend haben wir diese hohe Anzahl an Windkraftanlagen. Natürlich bringt das Einschränkungen mit sich. Wenn man den Blick Richtung Harz und Brocken richtet, dann stehen diese Windkraftanlagen natürlich hier in der Blickachse. Nichtsdestotrotz müssen wir auch umdenken, was das Thema Energie, erneuerbare Energien anbelangt. Und wir müssen es hinbekommen, eine möglichst dezentrale Energieversorgung zu gewährleisten. Und da spielen die erneuerbaren Energien natürlich eine entscheidende Rolle.