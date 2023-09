Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich zur Zukunft von KI in der Arbeitswelt geäußert. Bildrechte: dpa

Heil erklärte, spätestens seit der Text-Roboter ChatGPT in aller Munde sei, fragten sich viele Menschen, was das eigentlich mit der eigenen Arbeit etwa im Journalismus, am Büro-Arbeitsplatz oder in den Verwaltungen mache. Der Arbeitsminister betonte, Arbeit werde nicht ausgehen, sondern sich verändern. Gut eingesetzt könne KI dafür sorgen, dass die Arbeitswelt humaner werde. Sie könne außerdem dazu beitragen, Arbeitsunfälle zu vermeiden.