Der Umweltminister des Landes, Till Backhaus (SPD), hatte zuvor die Betriebsgenehmigung an den Geschäftsführer der Deutschen Regas, das Betreiber-Unternehmen, übergeben. Im Anschluss besichtigte Scholz das schwimmende Terminal. Gas war im Rahmen eines Testbetriebs bereits in die Pipelines eingespeist worden. "Wir werden diese Kapazitäten hier und auch anderswo weiter ausbauen", kündigte Scholz weiter an.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide rechts im Bild) drehen am Gashahn. Bildrechte: IMAGO/Christian Spicker

Recherchen der DUH zeigen zudem Mängel in Sachen Brandschutz. Laut Genehmigungsentwurf ist zunächst nur die freiwillige Feuerwehr Lubmin in Zusammenarbeit mit der Besatzung des LNG-Terminalschiffs Neptune für den Brandschutz zuständig. Erst später solle eine Werksfeuerwehr eingerichtet werden, dafür sei aber keine verbindliche Frist genannt.



Ein weiteres LNG-Terminal soll in Kürze in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein eingeweiht werden. Vor Lubmin hatte bereits im Dezember ein Terminal in Wilhelmshaven den Betrieb aufgenommen. Flüssigerdgas (LNG) wird aus mehreren Regionen der Welt per Schiff geliefert, wieder in Gas umgewandelt und in das Gasnetz eingespeist. Deutschland setzt unter anderem auf LNG, um ausbleibende russische Gaslieferungen zu ersetzen und baut dafür Infrastruktur auf.