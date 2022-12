Auch in Mitteldeutschland legten die Mieten zu: In Thüringen laut Institut um 5,7 Prozent, in Sachsen um 4,1 und Sachsen-Anhalt um 4,8 Prozent. IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer spricht von einer wachsenden Dynamik auf dem Wohnungsmarkt. Mehr Menschen suchten Mietwohnungen. Zugleich setzten einige Vermieter offenbar wegen der Inflation höhere Mieten an.