Im Müllheizkraftwerk Rothensee verfolgt man eine langfristige Versorgungsstrategie, das heißt, dass sich Bestandskunden auf einen Festpreis im Jahr verlassen können, egal wie die Situation an der Strombörse ist. Oesterhoff sagt: "Das ist dann in schwierigen Zeiten immer gut, in Zeiten, wo es extrem hohe Strompreise gibt. Wie im Moment, wenn man kurzfristig über die Börse vermarkten kann, wie bei vielen anderen Anlagen. Dann profitiert man vor Ort eben nicht davon. Das ist dann halt so. Denn wir betreiben unser Geschäft über viele Jahrzehnte, deswegen gleicht’s das halt entsprechend aus."