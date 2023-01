Eigentlich ist es ganz einfach: Das Verbot gilt für Plastiktüten mit einer bestimmten Dicke, erklärt Babra Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe: "Und ganz dünne Beutelchen oder eben ganz dicke sind nicht verboten. Das sind zum Beispiel diese kleinen Hemdchen-Obstbeutel, die man kennt, davon gehen noch mehr als 3,5 Milliarden pro Jahr über die Ladentheke. Oder das wird eben als Schlupfloch genutzt, dass man jetzt Tüten anbietet die ein bisschen dicker sind, als das, was jetzt verboten ist."

Die Tüte wird also einfach ein My dicker produziert – für Kundinnen und Kunden im Regelfall kaum merklich. Damit hat der findige Handel das Verbot wirkungsvoll umschifft. Die Plastiktüten liegen wieder wie gewohnt unter dem Kassenband und können beim Anstehen bequem zum Einkauf gepackt werden.

Auch beim Umweltbundesamt befasst man sich mit Plastiktüten. Am besten keine Benutzen, sagt Gerhard Kotschik. Mit Blick auf das Verbot trifft er folgende Einschätzung: "Der Gesetzgeber hat Plastiktüten kleiner als 50 Mikrometer verboten. Mehr kann er eigentlich auch nicht machen, die europäische Verpackungsrichtline schreibt nämlich vor, dass Verpackungen, die in den restlichen Mitgliedsstaaten erlaubt sind, nicht in einem Mitgliedsstaat verboten werden dürfen."