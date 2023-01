Über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post . Es gibt die Sorge, dass diese Jobs nun auf der Kippe stehen.

Die Zeitung "Die Welt" berichtet über einen Artikel in einer Mitarbeiterzeitschrift. Dort äußert sich ein Betriebsrat: "In verschiedenen Gesprächen hat der Postvorstand durchblicken lassen, sich aus der Erbringung des Universaldienstes zurückzuziehen, wenn nicht mehr genügend Geld in Deutschland erwirtschaftet werden kann."