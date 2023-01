Die Gewerkschaft Verdi hat auch am Freitag Briefträger und Paketzusteller der Deutschen Post zum Warnstreik aufgerufen. Sie sollen flächendeckend und ganztägig die Arbeit niederlegen, teilte Verdi am Freitag mit.

Nach Schätzung des Konzerns blieben am Donnerstag bundesweit rund 450.000 Paketsendungen (knapp sieben Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge) und rund 1,7 Millionen Briefsendungen (etwa 3,5 Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge) liegen. Mit ähnlichen Mengen sei am Freitag zu rechnen.



In der vergangenen Woche hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag insgesamt rund 30.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen beteiligt.