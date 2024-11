Doch Elektroautos sind nicht nur in der Anschaffung weiterhin teurer als Verbrenner, auch die Versicherungskosten sind höher. Nach Berechnungen des Portals Verivox haben Versicherer die Preise ihrer Vollkasko-Policen sowohl für reine Elektroautos als auch für Hybridfahrzeuge in diesem Jahr stärker erhöht als bei vergleichbaren Verbrennern.



Die Vollkasko-Versicherung ist demnach für beide Arten von Elektrofahrzeugen im Mittel 30 Prozent teurer als im Vorjahr, während die Policen für Benziner und Diesel im Preis um 25 Prozent gestiegen sind. Eine Vollkasko deckt auch die Schäden am eigenen Auto ab, daher fielen bei diesen Tarifen die Reparaturkosten stärker ins Gewicht, heißt es seitens Verivox.



Nach Zahlen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vom Juli kostet die Reparatur eines Elektroauto-Schadens im Schnitt ein Viertel mehr als bei einem vergleichbaren Verbrenner. Gleichzeitig sind Elektroautos jedoch weniger reparaturanfällig, oder deren Fahrer vorsichtiger: E-Autobesitzer melden demnach durchschnittlich 20 Prozent weniger Schäden als die Halter von Benzin- und Dieselautos.