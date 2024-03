Beim Gesamtverband der Versicherer will Anja Käfer-Rohrbach das so klar nicht bestätigen. Jede Versicherung berechne ihre Prämien anders: "Aber man kann vielleicht generell sagen: gestiegene Preise für Ersatzteile und höhere Lohnkosten in den Kfz-Werkstätten sind natürlich relevante Faktoren für die Prämienentwicklung. Und dementsprechend kann man sich das, glaube ich, so ein bisschen ausrechnen."