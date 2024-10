Bei ihren Versuchen haben die Feuerwehrleute den Batteriespeicher aufgestochen. Das anschließende "Venting", also das Austreten giftiger Gase, sei bei allen untersuchten Modellen unterschiedlich verlaufen, berichtete Michael Neske. Dann habe es fünf bis 25 Minuten gedauert, bis die Autos von den ersten Funken in den Vollbrand übergegangen seien.



Stand das Fahrzeug in Vollbrand, zeigte sich in den Versuchen, dass der "normale" Löschangriff, mit 2 Strahlrohren von Heck und Front gleichzeitig, wirksam war. Zudem ist Neske zufolge entscheidend, dass das Löschwasser in den Batteriespeicher gelangt. Beginnt ein E-Auto gerade, zu brennen, sei es schwer, zu löschen – aber möglich. Die Einsatzkräfte benötigten eine bis anderthalb Stunden, um das Auto mit wasserführenden Rohren und ohne Spezialgeräte zu löschen. Dabei sei vor allem wichtig, zu verhindern, dass das Feuer übergreift. Hier sollte insbesondere auf die hochentzündlichen Gase, die dabei austreten, geachtet und diese verdünnt werden.



Gerade in der Anfangsphase eines Brandes sind Neske zufolge Spezialgeräte wirksam, mit denen die Einsatzkräfte gezielt Löcher in die Batterie stechen und diese mit Löschwasser füllen können. Diese Geräte seien allerdings verhältnismäßig teuer und würden erheblichen Ausbildungsaufwand bedeuten.



Sogenannte Brandschutzdecken hätten in den Tests nur bedingte Effekte gezeigt. Allerdings könnten sie nach den Löscharbeiten helfen, das Wrack bei Abschleppunternehmen zu sichern.