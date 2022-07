Wie sehen die Landwirte das mögliche Ende von Biosprit aus Raps und anderen Pflanzen? Lutz Trautmann, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Hedersleben nimmt es gelassen. Er verkauft seinen Raps an einen Zwischenhändler. Was daraus gemacht wird, ist für ihn irrelevant. Er glaubt auch nicht, dass durch weniger Pflanzen für Biosprit mehr Lebensmittel produziert würden. Stattdessen meint er, dass durch die vielen Auflagen Landwirte in Zukunft sowieso immer weniger Erträge erzielen würden. Ein mögliches Aus für den Biosprit führe seiner Meinung nach deshalb auch nicht zu mehr Flächen für die Lebensmittelproduktion.

In seinem Papier hat sich das Bundesumweltministerium auch Gedanken dazu gemacht, welche Alternativen es zum herkömmlichen Biosprit geben könnte. Neben Strom für E-Autos, zählt dazu auch der sogenannte Biosprit der zweiten Generation. Das sind Kraftstoffe aus pflanzlichen Abfällen. Sie werden in Anlagen hergestellt, von denen es weltweit nur drei Stück gibt. Eine steht in der Uckermark und gehört zu Verbio, dem größten Kraftstoffhersteller in Deutschland. Die Anlage produziert aus Stroh Biomethan. Pro Stunde so viel, dass sie für zwei Mittelklassefahrzeuge ausreicht, bei einer Laufleistung von 11.500 Kilometern pro Jahr. Ein positiver Nebeneffekt: Neben dem Biomethan entsteht hier auch Dünger. Den bekommt der Landwirt dann wieder zurück. Im Idealfall ist das ein geschlossener Kreislauf. Zumindest in dieser Anlage. Damit die Biokraftstoffe der zweiten Generation die aus Lebens- und Futtermittel ersetzen, bedarf es aber noch reichlicher Investitionen.