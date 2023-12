Die rund 71.000 Beschäftigten der Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitenden Industrie haben Grund, sich auf den Frühling zu freuen. Denn zum 1. März 2024 erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 Euro. Es ist die zweite Zahlung dieser Art. Im Mai dieses Jahres flossen den Beschäftigten schon einmal 1.000 Euro Prämie zu – ein in Zeiten hoher Preissteigerungen sicherlich willkommener Eingang auf dem Konto.

Die Mediengestalter, Packmitteltechnologen und Anlagenführer der Branche stehen als Empfänger der Inflationsausgleichsprämie stellvertretend für Millionen Beschäftigte. Im vergangenen Jahr kam nach Angaben von Gewerkschaften und Arbeitgebern kaum ein größerer Tarifabschluss zustande, der nicht die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie vorsah. Unter anderem die Vereinbarungen im Öffentlichen Dienst, bei der Post und der Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie enthielten solche Klauseln. Allein beim Öffentlichen Dienst gilt der Vertrag für rund 2,4 Millionen Beschäftigte, in der Metallindustrie für potenziell mehr als 3,6 Millionen Menschen.

Hilfe in schwierigen Zeiten

Bildrechte: Kerstin Chagoubi/Verdi Kerstin Chagoubi ist bei Verdi die zuständige Fachbereichsleiterin für die Papier und Kunststoff verarbeitende Industrie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Branche beschäftigt in der Region nach Schätzung von Verdi circa 6.500 Beschäftigte. Chagoubi sagt zum im April abgeschlossenen Tarifvertrag: "Angesichts der Inflationsraten und der Energiekrise war der Abschluss für die Beschäftigten noch zu gering. Aber letztlich war nicht mehr machbar beziehungsweise durchsetzbar." Man müsse die wirtschaftliche Gesamtsituation und die Lage der Branche sehen, in der zum Beispiel immer wieder große Druckereien schließen.

Vielen stand und steht das Wasser bis zum Hals. Da hilft eine solche Zahlung unmittelbar. Kerstin Chagoubi Fachbereichsleiterin bei Verdi

Hier sieht die Gewerkschafterin auch den Zweck von Sonderzahlungen wie der Inflationsausgleichsprämie und der Corona-Prämie, die von 2020 bis 2022 ausgezahlt werden konnte. Während der Pandemie und nun in der Energiekrise steckten viele Unternehmen in einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage. "Hier hätten wir hohe lineare Tariferhöhungen oft überhaupt nicht bekommen." Und aus Sicht der Beschäftigten sei es ebenfalls nachvollziehbar, dass sie diese Einmalzahlungen haben wollen, sagt Kerstin Chagoubi. "Vielen stand und steht das Wasser bis zum Hals. Da hilft eine solche Zahlung unmittelbar."

Inflationsausgleichsprämie und andere Boni vom Arbeitgeber Sonderzahlungen, Boni oder Prämien vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer sind grundsätzlich steuer- und sozialversicherungspflichtig. Von dieser Regel gibt es nur wenige Ausnahmen mit niedrigen Freibeträgen. So können Firmen ihren Beschäftigten monatlich lediglich Sach- oder Dienstleistungen in Höhe von 50 Euro spendieren, zum Beispiel Restaurantgutscheine oder Veranstaltungstickets. Außerdem gibt es Möglichkeiten beim Personalrabatt, der Gesundheitsförderung oder bei besonderen Anlässen, wie zum Beispiel der Hochzeit eines Mitarbeiters.



Bei der Inflationsausgleichsprämie dürfen Arbeitgeber hingegen bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei an Beschäftigte auszahlen. Die Prämie ist eine freiwillige Zahlung. Sie darf auch in mehreren Teilbeträgen ausgezahlt werden.



Während der Pandemie ermöglichte der Bund erstmals eine solche steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung. Bei der Corona-Prämie lag der Höchstbetrag noch bei 1.500 Euro.

Geringere Tarifsteigerungen

Bildrechte: Norbert Reuter/verdi Auf längere Sicht wirken sich die Prämien aus Sicht der Gewerkschaften hingegen zum Nachteil der Beschäftigten aus. Norbert Reuter, Leiter der Tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei Verdi in Berlin, spricht von einem "vergifteten Geschenk" des Staates, der ja freiwillig auf Steuern und Sozialabgaben verzichtet. Die Zahlungen würden den Beschäftigten zunächst attraktiv erscheinen. "Letztlich werden diese Zahlungen aber immer mit Entgeltsteigerungen verrechnet. Im Ergebnis fallen die dauerhaften Lohnsteigerungen in aller Regel niedriger aus." Zudem würden die Prämien auch nicht bei der Rente angerechnet und belasteten auch die weiteren Sozialkassen durch fehlende Einnahmen. Kurzum: Die Prämie führt dazu, dass die Beschäftigten langfristig weniger Geld und geringere Renten bekommen, wie auch Beispielrechnungen zeigen.

Um wie viel niedriger die Tarifsteigerungen wegen der Prämien ausfallen, lasse sich nicht genau sagen, erklärt Thorsten Schulten, Leiter des Tarifarchivs beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. "Die Sonderzahlungen sind Teil der Verhandlungsmasse in den Gesprächen von Arbeitgebern und Gewerkschaften." Es lasse sich deshalb nicht sagen, was genau gewesen wäre, wenn es diesen Faktor nicht gegeben hätte. "Aber es ist der Sinn dieser politischen Maßnahme, zu erreichen, dass die linearen Erhöhungen niedriger ausfallen", sagt der Professor für Politikwissenschaft. Die Bundesregierung habe angesichts des Preisschocks nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine mit dem Instrument eine Lohn-Preis-Spirale verhindern wollen.

Stichwort: Lohn-Preis-Spirale Ausdruck für die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen dem Anstieg der Löhne als Folge von Preiserhöhungen und der Preise als Folge von Lohnsteigerungen. Die Unternehmen rechtfertigen mit gestiegenen Löhnen Preiserhöhungen, die Gewerkschaften begründen wiederum ihre Lohnforderungen mit erhöhten Preisen. Bundeszentrale für politissche Bildung, bearbeitet und gekürzt

Die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie war für die Gewerkschaften in vielen Verhandlungen quasi selbstverständlich. BDA

In diesem Punkt stimmt die Arbeitgeberseite grundsätzlich überein. Allerdings sei ein Teil des Ziels, die allgemeine Lohnentwicklung zu dämpfen, gar nicht erreicht worden, sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), und erklärt: "Die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie war für die Gewerkschaften in vielen Verhandlungen quasi selbstverständlich. Trotzdem haben sie so hohe tabellenwirksame Entgelterhöhungen gefordert wie lange nicht mehr." So seien die Nominallöhne im ersten und im zweiten Quartal etwa um 5,6 und 6,6 Prozent gestiegen – so stark wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr.

Reallöhne sinken seit Jahren