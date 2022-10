Bei den Supermarktketten Rewe und Edeka sowie deren Discounter-Töchtern Penny und Netto gibt es derzeit keine oder höchstens noch Restbestände von Produkten des Mars-Konzerns. Dazu gehören neben den Schokoriegeln Mars, Twix, Bounty und Milky Way unter anderem auch M&Ms, Wrigleys, Miracoli, Ben's Reis und Tierfutter-Marken wie Sheba, Whiskas und Pedigree. Insgesamt sind mehr als 350 Produkte betroffen.

Der Lebensmittelkonzern Mars will die Preise für seine Produkte erhöhen und begründet das mit der Inflation und gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen. Auf Anfrage der recap-Redaktion schreibt der Konzern: "Wir fangen steigende Kosten weiterhin so gut wie möglich intern auf, angesichts der aktuellen Marktsituation ist jedoch ein gewisses Maß an Preisanpassung nötig."