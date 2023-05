Auch Johannes Geyer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung will sich von der unerwartet guten Finanzsituation nicht blenden lassen. Akut gebe es zwar keine Finanzprobleme: "Aber die sind am Horizont sichtbar. So ab Mitte der Zwanziger-Jahre, also in den nächsten drei bis vier Jahren, wird es dazu kommen, dass wir Beiträge erhöhen müssen. Und die Frage der Altersgrenzen-Anhebung ist, glaube ich, eine Frage, die man nicht kurzfristig entscheiden sollte, wenn man es denn will, sondern so, dass sich Menschen auch darauf einstellen können", findet Geyer.