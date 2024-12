Investitionen Wirtschaftsexperten uneinig über Sinn der Schuldenbremse

09. Dezember 2024, 11:09 Uhr

Streit um die Schuldenbremse war ein wichtiger Grund dafür, dass die Ampel-Koalition auseinandergebrochen ist. Sie wird wohl auch die nächste Regierung und den neu gewählten Bundestag beschäftigen. Und sie beschäftigt auch MDR-AKTUELL-Hörerin Cornelia Hornemann aus Mühlhausen. Sie fragt: "Wäre es in der momentanen strukturellen Krise in Deutschland nicht sinnvoller, die Schuldenbremse auszusetzen, für Investitionsförderungen in die Wirtschaft oder in Forschung und Lehre?"