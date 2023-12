Technikvorstand Linus Froböse hat schon Routine darin zu erklären, was an denen so super sein soll: "Einen Superkondensator können sie in einer Sekunde vollladen und in einer Sekunde entladen. Und das eine Million Mal ohne Probleme. "Zum Beispiel werden unsere Speicher in Trams oder auch in Zügen eingesetzt. Das heißt: Der Zug bremst, der Superkondensator wird sehr schnell aufgeladen. Der Zug beschleunigt wieder, die Energie wird wieder genutzt."