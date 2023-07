"Marubeni ist weit mehr als nur ein Investor, es ist ein strategischer Partner für Skeleton, und hat uns dabei geholfen, in Asien einen exzellenten Marktzugang zu erlangen, vor allem in den Bereichen Schwermaschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Automobilindustrie", sagte Skeleton-Geschäftsführer Taavi Madiberk. Beide Unternehmen pflegen seit rund zwei Jahren eine strategische Partnerschaft.

Die Produkte von Skeleton werden unter anderem im Automobilbau, in Stromnetzen und in der Industrie benötigt. In Zukunft will der Energiekonzern Shell die Batterien flächendeckend für seine Pläne zur Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Bergbau-Sektors einsetzen.