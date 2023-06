Dabei wird das Problem vor allem in Städten und Ballungsräumen immer dringlicher, auch im Hinblick auf die Anzahl der Menschen in Haushalten. Die wird nämlich immer geringer, gleichzeitig steigt die Zahl der Single-Haushalte und damit der Bedarf nach kleinen, günstigen Wohnungen stetig an. Statista zufolge gab es 2022 rund 16,7 Einpersonenhaushalte in Deutschland. Eine Berechnung des Statistischen Bundesamts geht von mehr als 19 Millionen Einzelhaushalten bis 2040 aus. Wie aber kann die Krise auf dem deutschen Wohnungsmarkt angegangen werden?

MDR AKTUELL: Herr Bernt, was läuft schief auf dem deutschen Wohnungsmarkt?

Es gibt vor allem zwei widersprüchliche Trends, die sich manifestiert haben: In der Vergangenheit ist viel bezahlbares Wohnen über den Staat sichergestellt worden.

Matthias Bernt Bildrechte: IRS Einerseits darüber, dass der Staat landeseigene oder kommunale Wohnungseigentümer hatte, andererseits darüber, dass der Staat jede Menge Fördergelder für bezahlbare Mieten ausgegeben hat. Diese Förderung war immer so gestaltet, dass sie nur für einen bestimmten Zeitraum gilt. Ist dieser Zeitraum ausgelaufen, ist auch der preissenkende Effekt auf die Mieten kaputt. Und in den 70ern und 80ern ist sehr viel neu gebaut worden. Die Förderung dafür ist jetzt abgelaufen und die Zahl der preisgebundenen Wohnungen geht runter. Gleichzeitig haben viele Kommunen noch in den 2000er Jahren viele Wohnungen verkauft. Ganz weit vorne ist die Stadt Dresden, die auf einen Schlag etwa 75.000 Wohnungen verkauft hat. Kurz gesagt: Der Staat hat sich zurückgezogen und hat dem Markt mehr Einfluss überlassen.

Mit welcher Konsequenz?

Viele Wohnungen, die verkauft worden sind, wurden von finanzorientierten Unternehmen übernommen. Jetzt haben wir auf dem Wohnungsmarkt zu viele Akteure, die auf schnelle Mietsteigerungen und Rendite zielen. Dadurch besteht mehr Druck, Mieten zu steigern, und es gibt gleichzeitig weniger Möglichkeiten, Mietsteigerungen zu begrenzen. Dazu kommt eine wachsende Bevölkerung vor allem in den Ballungszentren, mehr Migration, demographischer Wandel, eine Veränderung der Haushaltsgrößen. Aber die politischen Fehler liegen vor allem darin, sich als Staat zurückzuziehen und renditeorientierten Unternehmen das Feld zu überlassen.

Zur Person: Matthias Bernt Matthias Bernt ist Experte für Wohraumpolitik und geht der Frage nach, wie mehr sozialer und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Er arbeitet als kommissarischer Leiter des Forschungsschwerpunkts "Politik und Planung" am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) in Erkner sowie als Privatdozent am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin.

Wo könnte der Staat jetzt beispielsweise eingreifen?